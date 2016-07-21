发改委称明日起下调成品油价格 国内汽油价格每吨下调155元

路透北京7月21日 - 中国国家发改委周四称，自7月21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低155元和150元人民币，为年内第二次下调。这也是发改委今年以来第五次调整成品油价格。

全国平均来看，折合90号汽油每升下调0.1元，0号柴油每升下调0.13元，92号汽油均每升下调0.11元。

刊登在发改委网站的新闻稿要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策；各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

“正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。

国家发改委1月中旬宣布要完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控上下限，分别为原油每桶130美元和40美元。（完）

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