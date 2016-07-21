发改委称明日起下调成品油价格 国内汽油价格每吨下调155元

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月21日 - 中国国家发改委周四称，自7月21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低155元和150元人民币，为年内第二次下调。这也是发改委今年以来第五次调整成品油价格。
全国平均来看，折合90号汽油每升下调0.1元，0号柴油每升下调0.13元，92号汽油均每升下调0.11元。
刊登在发改委网站的新闻稿要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策；各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。
“正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。
国家发改委1月中旬宣布要完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控上下限，分别为原油每桶130美元和40美元。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。