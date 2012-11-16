中国本轮成品油价降幅不足 中石化炼油业务料持续盈利--花旗

视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
路透香港11月16日电---投行花旗发布报告称,中国本轮下调汽柴油价的幅度不足,故预期中国石化(0386.HK)(600028.SS)的炼油业务可维持盈利.
中国国家发展和改革委周四决定,自周五(16日)零时起将汽、柴油价格每吨各降低310元和300元人民币,降幅分别为3.2%和3.4%.
花旗的报告称,根据原油价格变化,中国本轮降价应为每吨400元人民币,而降价幅度不足,估计有助中石化的炼油毛利改善.
"中国8、9月两度上调汽柴油价,自9月起中石化的炼油毛利已经回复正数,相信本次降价後中石化仍可维持盈利."该行分析师Graham Cunningham在报告中称.
中石化H股周五早盘中段跌1.02%,报7.77港元;大市恒生指数.HSI则涨0.18%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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