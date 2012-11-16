中国本轮成品油价降幅不足 中石化炼油业务料持续盈利--花旗

路透香港11月16日电---投行花旗发布报告称,中国本轮下调汽柴油价的幅度不足,故预期中国石化(0386.HK)(600028.SS)的炼油业务可维持盈利.

中国国家发展和改革委周四决定,自周五(16日)零时起将汽、柴油价格每吨各降低310元和300元人民币,降幅分别为3.2%和3.4%.

花旗的报告称,根据原油价格变化,中国本轮降价应为每吨400元人民币,而降价幅度不足,估计有助中石化的炼油毛利改善.

"中国8、9月两度上调汽柴油价,自9月起中石化的炼油毛利已经回复正数,相信本次降价後中石化仍可维持盈利."该行分析师Graham Cunningham在报告中称.

中石化H股周五早盘中段跌1.02%,报7.77港元;大市恒生指数.HSI则涨0.18%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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