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中国财经 | 2012年 5月 9日 星期三 17:07 BJT

中国周三将下调成品油价--息旺能源

路透北京5月9日电---行业网站息旺能源(C1)引述中石油内部通知称,中国将於周三晚宣布下调成品油零售价格,下调幅度为汽油330元人民币/吨,柴油310元/吨.

这是中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为七个月来首次下调成品油价.

今年以来中国分别於2月和3月两次上调成品油价,最近一次是在3月20日宣布上调成品油价格6-7%,令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.

中国此前一次调降成品油价格是在2011年10月9日,当时汽柴油双双调降300元/吨.

按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)

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--发稿 邵晓忆/李然; 审校 乔艳红

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