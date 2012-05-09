中国周三将下调成品油价--息旺能源

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京5月9日电---行业网站息旺能源(C1)引述中石油内部通知称,中国将於周三晚宣布下调成品油零售价格,下调幅度为汽油330元人民币/吨,柴油310元/吨.
这是中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为七个月来首次下调成品油价.
今年以来中国分别於2月和3月两次上调成品油价,最近一次是在3月20日宣布上调成品油价格6-7%,令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.
中国此前一次调降成品油价格是在2011年10月9日,当时汽柴油双双调降300元/吨.
按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)
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--发稿 邵晓忆/李然; 审校 乔艳红
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