中国周三将下调成品油价--息旺能源

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家

路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。