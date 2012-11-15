周五起汽油和柴油零售价分别调降3.2%和3.4%--发改委

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京11月15日电---中国国家发展和改革委周四决定,自周五(16日)零时起将汽、柴油价格每吨各降低310元和300元人民币,降幅分别为3.2%和3.4%.
刊登在发改委网站的新闻稿并称,此次调整测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.23元和0.26元.
中国上次调整油价是在9月11日,汽、柴油价格每吨分别提高550元和540元,涨幅分别为6.0%和6.5%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。