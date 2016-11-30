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中国财经 | 2016年 11月 30日 星期三 19:05 BJT

中国明日起提高成品油价格 国内汽油价格每吨上调175元

路透北京11月30日 - 中国国家发改委周三称，自11月30日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高175元人民币和170元。

这是发改委年内第12次调整成品油价格，上一次是在11月17日，汽油价格每吨降低365元人民币，柴油价格每吨降355元。

刊登在发改委网站的新闻稿要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策；各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

“正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。　

国家发改委1月中旬宣布要完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控上下限，分别为原油每桶130美元和40美元。（完）

欲览详情，请点选发改委网站：here

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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