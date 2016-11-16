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中国财经 | 2016年 11月 16日 星期三 17:27 BJT

中国周四起下调成品油价格 汽柴油每吨降低365元和355元--发改委

路透北京11月16日 - 中国国家发改委周三称，自周四(17日)起下调成品油价格，汽油价格每吨降低365元人民币，柴油价格每吨降355元。

这是发改委年内第11次调整成品油价格，上一次是在10月，决定自10月20日起提高成品油价格，汽油价格每吨提高355元人民币，柴油价格每吨提高340元。

此次汽油价格下调幅度为2015年1月27日以来最大，柴油下调幅度为2014年12月以来最大。

发改委要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策，并表示正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。

各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。（完）

欲览详情，请点击发改委网站链接 here

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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