发改委宣布自周二起上调成品油价

路透北京6月23日 - 中国国家发展和改革委员会周一通知称，自周二（24日）起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高165元人民币和160元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.14元。

这也是国内成品油价格年内第八次调整，此前一次调整是在5月24日将汽、柴油价格每吨提高70元，这亦为年内第四次上调成品油价格。

通知称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据6月23日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定的。6月中旬以来，受地缘政治紧张等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格明显上涨。

通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。中国要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为。(完)

更多细节，请点选发改委网站（www.ndrc.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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