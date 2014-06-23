发改委宣布自周二起上调成品油价

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透北京6月23日 - 中国国家发展和改革委员会周一通知称，自周二（24日）起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高165元人民币和160元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.14元。
这也是国内成品油价格年内第八次调整，此前一次调整是在5月24日将汽、柴油价格每吨提高70元，这亦为年内第四次上调成品油价格。
通知称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据6月23日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定的。6月中旬以来，受地缘政治紧张等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格明显上涨。
通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。中国要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为。(完)
更多细节，请点选发改委网站（www.ndrc.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
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