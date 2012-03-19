中国再度上调成品油价 通胀影响料有限

* 中国自周二起上调成品油价格至历史新高

* 汽柴油价格每吨上调600元人民币

* 涨幅6-7%,为2009年6月以来最大

* 对通胀影响有限,且料不至于扼杀需求

路透北京/上海3月20日电---中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.不过业内人士预计,此次调价对国内通胀影响有限,且料不至于扼杀需求.

发改委有关负责人就此表示,当前国内春耕生产用油旺季即将来临,中东局势持续动荡,及时调整国内成品油价格,进一步理顺价格关系,对保障国内市场供应和国家能源安全具有重要意义.

"上涨幅度还是超出了多数人的预期,之前普遍都猜要涨300块.这个幅度还是很足够的,调完以後按现在的油价计算,炼化企业只是略亏一点,"中信证券能源行业分析师黄莉莉评价道.

刊登在发改委网站上的新闻稿显示,3月20日零时起将汽、柴价格每吨均提高600元人民币,全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.44元和0.51元.

黄莉莉并称,此次上调时机也是考虑到国内通胀处於下行通道.她援引的研究数据表明,成品油价每上调10个百分点,将影响居民消费价格指数(CPI)上涨0.2个百分点.

根据现行成品油价格形成机制,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格.

中国上次调整油价是在2月8日,幅度为300元/吨,为年内首次涨价.此後受伊朗核危机等因素影响,国际市场油价大幅攀升.2月下旬和3月上旬,美国西德克萨斯原油和英国北海布伦特原油期货价格分别达到每桶109.8美元和126.2美元,均创2011年4月以来最高水平.2月24日,国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格上涨即超过4%,目前涨幅已超过10%.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比升幅大幅反弹至4.5%,但2月涨幅已回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位,整体通胀呈现回落趋势.

"尽管步伐放缓,但经济依然在扩张.石油企业继续建设新炼厂和储油设施,国务院总理温家宝亦承诺如果油价上调,将向部分消费者提供补贴,"上海一石油分析师称,"我认为一两次的油价上调,不会沉重打击(需求)."

上述发改委官员还指出,为保证市场物价基本稳定,防止连锁涨价,这次成品油价格调整後,对与居民生活密切相关的铁路客运、城市公交、农村道路客运价格暂不作调整;公路客运、出租汽车行业可按照已建立的运价与成品油价格联动机制,疏导成品油调价影响.(完)

参看详情,请点选发改委网站(here)

--发稿 周晓峰/李然; 审校 乔艳红/张喜良

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