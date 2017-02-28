版本:
中国
中国财经 | 2017年 2月 28日 星期二 16:00 BJT

发改委称2月28日成品油价格不作调整

路透北京2月28日 - 中国国家发改委周二宣布，按现行国内成品油价格机制测算，本次国内成品油价格不作调整。

发改委网站刊登的公告称，自2017年2月14日国内成品油价格调整以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，2月28日的前10个工作日平均价格与2月14日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

“正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。

今年以来发改委已三次调整成品油价格，上一次是在2月14日，国内汽、柴油价格每吨均提高50元。（完）

欲览详情，请点击发改委网站链接：here

(发稿 陈君；审校 宿泱韫/林高丽)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐