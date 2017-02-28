发改委称2月28日成品油价格不作调整

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月28日 - 中国国家发改委周二宣布，按现行国内成品油价格机制测算，本次国内成品油价格不作调整。
发改委网站刊登的公告称，自2017年2月14日国内成品油价格调整以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，2月28日的前10个工作日平均价格与2月14日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
“正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。
今年以来发改委已三次调整成品油价格，上一次是在2月14日，国内汽、柴油价格每吨均提高50元。（完）
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(发稿 陈君；审校 宿泱韫/林高丽)
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