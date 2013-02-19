安迅思息旺能源称发改委确定周三暂不调整成品油零售价（更新版）

* 安讯思息旺能源推翻其此前指成品油价周三上调的消息

* 三地油价已超过4%的调价临界点,成品油价进入上调敏感期

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路透北京2月19日 - 安讯思息旺能源周二稍早指预计发改委将于周三凌晨上调成品油价,但在该消息发布仅一个小时之后,安讯思息旺能源在其网站上发布消息称,发改委确定暂时不调整成品油零售价.但该消息未写明暂不调高成品油价的原因.

安讯思息旺能源此前曾数次准确公布成品油调价信息,今天下午时发出国家发改委将自周三(20日)起上调成品油零售价的消息,预计每吨调高250-300元人民币,但其网站在一小时后就推翻了此前的消息,指暂不调整成品油价.

其最新的消息称,"发改委价格司决定暂时不调整国内成品油零售价格.部分省份物价局也表示目前尚未收到价格上调通知."

中宇资讯的原油分析师王金涛称,成品油调价进入敏感期,"今天市场气氛炒得很热烈,包括现在,我还在等(成品油)调价消息."不过,到现在还没有收到调价信息,明日凌晨调价的可能性不大了.

按照中宇资讯的数据,截至外盘2月18日,布伦特、迪拜和辛塔三地原油连续22日移动加权均价每桶113.366美元,基准均价每桶108.376美元,三地原油变化率+4.60%,较前一日涨0.31%.

王金涛并称,实际上,在北京时间的2月16日也就是外盘的2月15日,三地原油均价已达到4%的临界点.

按照中国现行的成品油定价机制,如果国际油价在22个工作日内上涨或下跌的幅度超过4%,则通常会开启成品油调价窗口.不过,政府若担心通胀压力,通常会推后上调成品油价格,而且这次可能只会考虑在本月晚些时候上调成品油价格,因为当前成品油需求因春运返程高峰依然维持在高位.

中国上次调整成品油价格的时间是在去年的11月16日,当时成品油价格随国际油价下跌下调了3%左右.(完)

请查看安讯思息旺能源网站(here)

(发稿 李文科; 审校 屈桂娟)

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