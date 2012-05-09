中国成品油价将迎七个月来首降 但对通胀舒缓作用有限

资料图片显示北京一家加油站。中国行业网站息旺能源(C1)引述中石油内部通知称，中国将於周三晚宣布下调成品油零售价格3%。此举为中国今年以来第三次调整成品油价格，亦为去年10月以来首次下调成品油价。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 成品油价七个月来首降--息旺能源

* 汽柴油分别调降330元/吨和310元/吨

* 降幅较小,对通胀压力减轻作用有限

* 炼企料继续亏损但幅度收窄

路透北京5月9日电---中国行业网站息旺能源(C1)引述中石油内部通知称,中国将於周三晚宣布下调成品油零售价格3%.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.

息旺能源称,此次下调幅度为汽油330元人民币/吨,柴油310元/吨.分析人士表示,此次下调符合市场预期,但因降幅有限,成品油价格高企的现状并未实质改变,只能在一定程度上缓解企业成本重负,对通胀压力减轻作用有限.

分析人士并称,此番成品油销售价格小幅下降後,预计中国石油(601857.SS)(0857.HK)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)等企业炼油业务的亏损状态仍会持续,但受益於国际原油价格下行,亏损幅度料有所收窄.

银河证券石化行业首席分析师裘孝锋说,"目前(炼油业务)可能会亏一些,每吨可能亏个50到60块钱吧.但(成品油)降价对於通胀来说肯定是偏正面因素,虽然还是处於相对高位,但至少不会形成物价向上的因素."

中国定於本周五(11日)公布4月CPI等宏观经济数据.路透综合25家机构预测中值结果显示,中国4月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅料小幅降至3.3%,物价已摆脱季节性因素影响,重归下行通道.

此次调整後,国内汽柴油最高零售价均价分别为9,650元/吨和8,820元/吨.

今年以来中国分别於2月和3月两次上调成品油价,其中3月20日上调成品油价格6-7%,令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.

C1网站数据显示,截至5月8日,布伦特/迪拜/辛塔三地原油加权均价连续移动变化率已经达到-4.01%,已经突破现行成品油价形成机制规定的4%.

按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.

中国此前一次调降成品油价格是在2011年10月9日,当时汽柴油双双调降300元/吨.

中石油4月底发布财报显示,受国内成品油价格宏观调控影响,一季度炼油业务经营亏损104.02亿元;同期,中石化炼油业务亏损91.72亿元.(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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