中国成品油零售价今晚下调落空 预计周四调价--息旺能源

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京5月8日电---行业网站息旺能源(C1)周二下午报导称,今日晚间成品油零售价调整落空,目前预计三地原油变化率最快於明天、较大概率在後天破-4%,预计周四将落实调价事宜.
C1援引接近发改委人士称,发改委价格司下午会议是有关电价议题,无关成品油零售价.
周二早间C1曾报导称,中国今晚或下调成品油零售价,降价幅度预计在200-300元人民币/吨,因发改委价格司今天下午召集会议,按惯例或是调整油价先兆.
中国今年已经两次上调成品油价格.最近的一次是3月20日起上调成品油价格每吨600元,为2009年6月以来最大,亦令中国成品油价格创历史新高.(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
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