广汇能源控股子公司获原油进口资质 为首家民企获此牌照

路透上海8月28日 - 中国在石油这一垄断性行业的改革在进一步深化；民营企业广汇能源(600256.SS)周四公告称，控股子公司新疆广汇石油有限公司获得原油非国营贸易进口资质；此为国内首家获得原油进口资质的民企。

刊登在上海证券交易所的公告并表示，国家商务部下发的批复文件还提到，安排新疆广汇石油2014年原油非国营贸易进口允许量20万吨；新疆广汇石油有限公司可根据市场情况将原油销售给符合产业政策的炼油企业。

中国证券报援引业内人士指出，广汇能源获得此资质意味着挡在民企头上的天花板已经被捅破，这对于破除中国能源领域，尤其是石油领域的垄断意义重大。

商务部批复并称，国家商务部委托自治区商务厅作为原油自动进口许可证发证单位，由自治区商务厅按照现行规定，认真审核并发放原油自动进口许可证，及时了解原油进口情况，定期将发证情况报国家商务部（外贸司）备案，并会同自治区有关部门做好监管和服务工作。新疆广汇石油有限公司要定期将原油进口执行情况上报国家商务部（外贸司）。

2014年是中国全面深化改革的开局之年，发改委此前发文称，国企改革方面，要以管资本为主加强国有资产监管，推进国有资本投资运营公司试点，有序推进电信、电力、石油、天然气等行业改革。

广汇能源周三收报8.16元人民币，过去一个月涨13%。(完)

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(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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