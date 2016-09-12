焦点：中国成品油出口给第四季度的全球市场蒙上阴影

图为2009年7月资料图片，显示位于中国广东的一家炼油厂。 REUTERS/Tyrone Siu

路透北京9月12日 - 中国国有炼油厂未来几个月准备出口更多汽油和柴油。第四季度一般来说是中国的成品油消费旺季，而这次的黯淡前景却使本来就饱和的全球市场不寒而栗。

尽管马上就会有冬季取暖需求，10月国庆节黄金周也将有更多汽车上路，但有十多个中国炼油业者、交易员和分析师表示，第四季度将以供应过剩为主，本地需求迟滞。中国是全球第二大石油消费国。

今年需求放缓，再加上中国小型独立炼油厂产量激增，导致本地库存急升，并刺激国有油企向海外销售成品油。今年7月，中国成品油出口创历史新高，成为成品油净出口国，这是至少三年来的首次。

“炼油厂销售人员现在真的是头疼，担心无法达到每月销售目标，”淄博隆众石化网分析师李彦谈到国有企业在国内市场面临困境时表示。

淄博隆众和卓创咨询目前表示，第四季度汽油和柴油需求总量同比将有所下降，这将是2009年全球经济危机以来的首次。

四家工厂的消息人士表示，前景让他们别无选择，只能进一步拓展海外市场。这四家工厂由中国石化(600028.SS)、中国石油(601857.SS)和中国海洋石油(0883.HK)，以及中国前十大炼油商之一的业者所持有。

中国石油旗下大连石化的情况说明了炼油商所面临的困境。该厂日产能为41万桶。

该厂一高管对路透表示，由于中国市场利润变差，该厂正打算在11月和12月向海外市场卖出更多产品，而不是为国内季节性需求上扬预做准备。他因未获授权对媒体发言而要求不具名。

中国石油因难以找到当地买家，最近几个月旗下的大连石化的产能利用率已从85%降至80%。

“(10月)捕鱼季开始将带来更多的柴油需求，但该市场仍因供应过剩而呈现饱和状态，”该高管表示。

**命运呈分化走势，紧张气氛升高**

当沿岸和大城市附近的炼厂因需求更为强劲而享有不错利润时，北方和南方炼厂的利润则下滑，因消费走弱且供应过剩变得严重。

“如果海外市场也饱和，我们无法再出口，那减少加工量将是我们最后的办法，”中海油惠州炼化的一位高级经理说。

中国出口增长和经理们对炼油利润低的抱怨再次表明，国有石油企业以及突然崛起的民营油企之间迥异的命运以及不断升级的冲突。

自从中国政府去年允许地方炼油企业进口原油以来，这些大多属于私营的小型炼油企业已增加原油加工量，并在零售市场以更低价格与国有炼油企业展开竞争。

这种痛苦又因汽油和柴油需求下滑而进一步加剧。据路透测算，2016年1-7月汽油和柴油需求下降7%。

相比之下，2015年和2014年汽油和柴油需求分别增长3%和6%。

分析师和业内人士称，第四季需求料较第三季小幅提高，但尚不足以消化过剩的油品。第四季需求料较上年同期减少，这将是七年来首见。

**出口水平“极高”**

对于已经饱受中国出口加速之苦的亚洲地区而言，将很难应对出口增加的威胁。

亚洲国家的消息人士称，中国出口增加还加剧了与韩国和日本同行的市场份额争夺战，其影响将波及亚洲以外的地区。

“比当前的水平还要高就太高了。如果这是真的，那中质馏分油市场就要穷途末路了，”日本一家炼油商的管理人士说道。

中石化旗下广州石化的一名管理人员称，中国石油计划于10月在云南投产日加工能力为26万桶的炼油厂，这将加剧市场的困境。

中石化称，其预计今年下半年将国内销售削减3%至8,400万吨。

该公司未就海外销售做出预测，但2016年上半年其成品油出口增长18%，远远高于3%的国内销售增幅。

中国汽柴油市场图表：tmsnrt.rs/2bO795G (完)