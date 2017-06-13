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中国财经 | 2017年 6月 13日 星期二 16:06 BJT

（重发）中国当局下发第三批成品油出口配额 总计906万吨--消息人士

路透北京6月13日 - 据两名贸易行业知情消息人士周二透露，中国下发了第三批加工贸易成品油出口配额906万吨。

配额有效期至今年年底，分配给中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司和中国中化集团公司。

记者请求商务部就此发表评论，尚未获得回应。(完)

(编译 孙国玉；审校 张涛)

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