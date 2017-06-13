（重发）中国当局下发第三批成品油出口配额 总计906万吨--消息人士

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月13日 - 据两名贸易行业知情消息人士周二透露，中国下发了第三批加工贸易成品油出口配额906万吨。
配额有效期至今年年底，分配给中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司和中国中化集团公司。
记者请求商务部就此发表评论，尚未获得回应。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。