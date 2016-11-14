中国10月原油日产量降至2009年5月来最低

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月14日 - 中国国家统计局周一公布，中国10月原油日产量降至逾七年最低，因在油价低迷之际产油商不愿钻探新井，且已长期开采的油井产量减少。
据统计局公布，中国10月原油产量较上年同期减少11.3%至1,605万吨，仅略高于9月的1,598万吨。
10月原油日产量为378万桶，为2009年5月来最低，低于9月的389万桶/日。
“即便油价在10月反弹，但产油商还是不愿增产。很多人认为此波油价涨势是难以持续的。”北京的一原油交易商说道。
布兰特原油价格10月曾最高攀升至每桶53.73美元，但10月底油价较9月底低1.5%。周一布兰特原油报44.80美元。
中石化董事长王玉普8月时告诉投资者，如果原油价格处于每桶45-50美元之间，中石化或将开启新发现的探明储量以弥补产量下降。
中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)公布2016年前九个月原油产量6.966亿桶，上年同期为7.229亿桶。中国海洋石油有限公司(0883.HK)公布第三季油气净产量下降7.7%。
统计局数据显示，2016年前10个月，中国国内供应降至1.6682亿吨，或每日399万桶，而上年同期为每日430桶。
10月全月石油加工量较上年同期增长5.5&至4,705万吨，或每日1,108万桶，至少为2011年1月来最高，因7-9月繁忙的维护季结束，炼厂恢复生产。
中国10月天然气产量为108亿立方米，比上年同期下降1.4%。年初至今天然气产量达到1,112亿立方米，比上年同期增加1.9%。(完)
(编译 孙茉莉/王琛；审校 高琦/于春红)
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