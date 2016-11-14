中国10月原油日产量降至2009年5月来最低

路透北京11月14日 - 中国国家统计局周一公布，中国10月原油日产量降至逾七年最低，因在油价低迷之际产油商不愿钻探新井，且已长期开采的油井产量减少。

据统计局公布，中国10月原油产量较上年同期减少11.3%至1,605万吨，仅略高于9月的1,598万吨。

10月原油日产量为378万桶，为2009年5月来最低，低于9月的389万桶/日。

“即便油价在10月反弹，但产油商还是不愿增产。很多人认为此波油价涨势是难以持续的。”北京的一原油交易商说道。

布兰特原油价格10月曾最高攀升至每桶53.73美元，但10月底油价较9月底低1.5%。周一布兰特原油报44.80美元。

中石化董事长王玉普8月时告诉投资者，如果原油价格处于每桶45-50美元之间，中石化或将开启新发现的探明储量以弥补产量下降。

中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)公布2016年前九个月原油产量6.966亿桶，上年同期为7.229亿桶。中国海洋石油有限公司(0883.HK)公布第三季油气净产量下降7.7%。

统计局数据显示，2016年前10个月，中国国内供应降至1.6682亿吨，或每日399万桶，而上年同期为每日430桶。

10月全月石油加工量较上年同期增长5.5&至4,705万吨，或每日1,108万桶，至少为2011年1月来最高，因7-9月繁忙的维护季结束，炼厂恢复生产。

中国10月天然气产量为108亿立方米，比上年同期下降1.4%。年初至今天然气产量达到1,112亿立方米，比上年同期增加1.9%。(完)