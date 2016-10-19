中国主要石油生产企业9月持续大幅削减产量以抑制支出

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月19日 - 政府数据显示，9月中国原油产量较上年同期下降9.8%，创纪录第二大同比降幅，主要石油生产企业持续关闭高成本油井以抑制支出。
国家统计局周三公布的数据显示，9月国内原油产量降至1,598万吨，或每日389万桶，接近按日计算的六年最低点，反映出油田支出下降及关闭旧油井的影响。
8月中国原油产量同比下跌9.9%，创同比最大降幅纪录。中国为全球前五大产油国，中国原油产量大跌，是中国油企持续致力提高效率，或将帮助全球油市恢复平衡的最新迹象。
“总体来说，低油价为中国业者提供了一个很好的借口或理由，终于关掉那些高成本油田，这些油田之前几乎是不计成本地运营，”咨询机构思亚能源(SIA Energy)主管Tee Sengyick称。
大庆油田和山东胜利油田的减产受到密切关注。这些油田是中国最为老旧、效率最为低下的油田。
这些油企减产之际，正值国际油价因石油输出国组织(OPEC)成员国有望同意减产而企稳。今年迄今为止，油价强力反弹，目前徘徊在每桶52美元左右，但仍较2014年中期时的水平下跌逾50%，而且上游企业仍很难获利。
根据中国石油天然气集团官方报纸，该集团董事长王宜林本月早些时候承诺调整公司的原油产出计划，减少第四季的“低效产出”。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(600871.SS)预测，受低油价和行业疲势影响，1-9月的净亏损为89亿元人民币(13亿美元)。
周三发布的政府数据显示，中国9月原油加工量同比增长2.9%至4,380万吨，前九个月原油加工量为3.9993亿吨，同比增长2.1%。
中国9月天然气产量同比增长0.1%至102亿立方米。(完)
(编译 于春红/侯雪苹)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。