中国主要石油生产企业9月持续大幅削减产量以抑制支出

路透北京10月19日 - 政府数据显示，9月中国原油产量较上年同期下降9.8%，创纪录第二大同比降幅，主要石油生产企业持续关闭高成本油井以抑制支出。

国家统计局周三公布的数据显示，9月国内原油产量降至1,598万吨，或每日389万桶，接近按日计算的六年最低点，反映出油田支出下降及关闭旧油井的影响。

8月中国原油产量同比下跌9.9%，创同比最大降幅纪录。中国为全球前五大产油国，中国原油产量大跌，是中国油企持续致力提高效率，或将帮助全球油市恢复平衡的最新迹象。

“总体来说，低油价为中国业者提供了一个很好的借口或理由，终于关掉那些高成本油田，这些油田之前几乎是不计成本地运营，”咨询机构思亚能源(SIA Energy)主管Tee Sengyick称。

大庆油田和山东胜利油田的减产受到密切关注。这些油田是中国最为老旧、效率最为低下的油田。

这些油企减产之际，正值国际油价因石油输出国组织(OPEC)成员国有望同意减产而企稳。今年迄今为止，油价强力反弹，目前徘徊在每桶52美元左右，但仍较2014年中期时的水平下跌逾50%，而且上游企业仍很难获利。

根据中国石油天然气集团官方报纸，该集团董事长王宜林本月早些时候承诺调整公司的原油产出计划，减少第四季的“低效产出”。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(600871.SS)预测，受低油价和行业疲势影响，1-9月的净亏损为89亿元人民币(13亿美元)。

周三发布的政府数据显示，中国9月原油加工量同比增长2.9%至4,380万吨，前九个月原油加工量为3.9993亿吨，同比增长2.1%。

中国9月天然气产量同比增长0.1%至102亿立方米。(完)