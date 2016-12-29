焦点：中国2017年第一批成品油出口配额1,240万吨 低于今年--消息

路透北京12月29日 - 据已看到文件的两位消息人士透露，在2017年的第一批成品油出口许可中，中国已将对国内四大石油巨头的成品油出口配额砍掉40%。不过贸易商仍预计，2017年的出口配额将追平或超过2016年的纪录水准。

通知中并不包括针对独立炼厂亦即“茶壶”(teapot)炼油厂的配额。这和路透本月稍早的报导相一致，报导引述消息人士称，中国政府明年将不再向地方炼厂发放成品油出口配额。

在一则落款日期为12月23日的通知中，商务部和海关总署称，四大国有石油巨头明年获准出口1,240万吨汽油、柴油和航煤。这一规模要低于2016年第一批2,054万吨的配额。

然而此次配额下调可能不会给持续饱和的亚洲石油市场带来多少安慰，因为中国主要油企年初根本就没用完巨大的配额，这一次只是申请更为实际的配额。

“配额降低并不能说明海外需求下降，而是反映了公司出口策略的转变，”某不愿具名的中国交易商表示，并称各公司已能更好地协调出口配额。

“我们预计2017年的总配额将与2016年持平或略高，”该交易商表示。

中国2016年发放的成品油出口配额达到创纪录的4,608万吨，较2015年高出80%。今年前11个月，中国出口了4,300万吨成品油--包括除汽油、柴油和航煤之外的其他成品油--较上年同期增长35%。

交易商表示，下一批配额料将于第二季度发放，可能会高于第一批，因为地区建筑和交通用燃油需求在冬季放缓之后将加速上升。中国每年通常发放三批或四批出口配额。

中国商务部尚未置评。

**地方炼厂两手空空**

地方炼厂或称“茶壶炼厂”并不在名单上面，而在发放今年第一批配额时，有四家地方炼厂首次获得配额。

地方炼厂在中国油品出口这块大蛋糕中所占的份额较小，但若跳过这些炼厂，便会把油品出口业交还给几大巨头，对地方炼厂造成打击。这些炼厂虽尚不成气候，成长却很快，给中国石油行业引入了新的竞争。

中石化(600028.SS)赢得605万吨配额，约占首批配额总量半数。中化(600500.SS)未获得任何航煤配额。

三类油品中，柴油配额有525万吨，占四巨头配额总量的42%；汽油配额365万吨，占总量30%；航煤配额350万吨，占28%

配额分配明细如下所示(单位：吨)

汽油 柴油 航煤

2017年首批配额 2016年首批配额 2017年首批配额 2016年首批配额 2017年首批配额 2016年首批配额

中石油 160万 258万 164万 221万 760,000 315万

中石化 800,000 900,000 271万 545万 254万 365万

中海油 250,000 300,000 350,000 920,000 200,000 380,000

中化 100万 600,000 550,000 150,000 0 150,000

总计 365万 438万 525万 873万 350万 733万

(完)