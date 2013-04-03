成品油价最快4月10日或兑现首轮调整--安讯思息旺能源

路透北京4月3日 - 中国能源咨询网站--安讯思息旺能源周三表示，根据3月27日出炉的成品油定价机制完善方案监测，预计国家发改委最快将在4月10日兑现新机制后的首度成品油零售价格调整。以目前国际油价水平看，预计届时成品油最高零售限价上调幅度约在100元/吨上下。

“根据中国原油进口结构和成品油定价机制完善方案测算的初步模型，截至4月2日的成品油价格变化率指数为1.22%，国内成品油价格面临上调约60元/吨的成本驱动力。”安讯思息旺能源在分析报告中称。

但报告表示，由于完善后成品油定价机制将调价周期缩短至10个工作日，大幅度推进国际市场接轨，国际油价的短线大幅波动就可能改写国内成品油调价的结果。

“根据现行的定价机制，如果在4月10日下一次调价时间点前，国际原油均价有1-2美元/桶的波动价差，调价结果就有可能会发生逆转。”报告指出。

国家发改委3月26日宣布，自次日零时起将汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币。发改委同时公布了新的成品油价格形成机制，主要内容包括缩短调价周期，取消4%的调价幅度限制，并调整挂靠油种。市场人士预计，今后国内成品油价格升降将成为常态。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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