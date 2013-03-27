中国成品油新定价机制对CPI有正面反馈但影响不大--联讯证券

路透北京3月27日 - 中国联讯证券周三报告称，中国成品油价格形成机制的调整终将开启，迈出成品油市场化进程的重要一步，而总体来说成品油价格形成机制的调整对CPI(居民消费价格指数)有正面反馈,但影响不大。

国家发改委昨日公布进一步完善国内成品油价格形成机制的通知，将成品油调价周期由22个工作日缩短至10个工作日；取消挂靠国际市场油种平均价格波动4%的调价幅度限制；适当调整国内成品油价格挂靠的国际市场原油品种。

报告指出，新的成品油定价机制将令国内成品油调价的时间周期和价格周期都大幅缩短，或促使国内成品油的结构性上涨，并将缓解炼油企业因国内成品油对国际市场价格的反映不足而造成炼油板块的亏损。

“从我们的观测，原油价格与CPI的关系较大，主要反映至鲜菜价格中，价格形成机制的调整一方面平抑了CPI的波动，另一方面可能会在市场化进程中引起CPI少量上涨，”报告指出。

报告并强调，由于鲜菜价格只是CPI的高频波动项，占比较小，而且是在原油下跌的进程中进行调整，所以总体来说，此次成品油价格形成机制的调整对CPI有正面反馈但影响不大。

报告解释称，新定价机制的第一重要要素在于将调价周期缩短至10个工作日，这使得油价更加市场化，也解决了炼油企业对油价长期反馈不足的最大困扰；第二则是取消波动限制，按照之前的标准，变化率在4%方可启动调价机制，按照目前630美元/吨的标准的话，则调价阙值在25美元左右，约合人民币160元，而目前调整阙值调至50元人民币，无疑时间周期和价格周期都大幅缩短。

国家发改委此前宣布，自周三(27日)零时起将汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.23元和0.26元。

在本月初召开的中国人大记者会上，时任国家发改委主任张平已经为油价改革做了铺垫，称发改委正研究油价形成机制的改革方案，计划缩短调价周期，同时取消4%的调价幅度，使定价机制更加灵活，该涨就涨，该降就降。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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