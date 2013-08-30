（更正）明起中国汽、柴油价每吨上调235元和225元--安迅思息旺能源

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
(更正：标题及内文首段“安讯思息旺能源”有误，应为“安迅思息旺能源”，并调整标题)
路透北京8月30日 - 中国能源咨询网站--安迅思息旺能源周五报导称，周六起中国成品油价将上调，预计每吨汽油上调235元人民币、柴油每吨225元。
该调价水平折合每升汽油上调0.17元、柴油上调0.19元。
此前叙利亚局势的骤然紧张引发国际油价飙升，令分析机构纷纷上调此次成品油价涨幅预估。
根据3月27日起实施的新成品油定价机制，中国成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委上次调整国内成品油价格是在7月20日，当时汽、柴油价格每吨分别提高325元和310元，其后的两次调价窗口则均未作调整，因平均油价涨幅不足。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。