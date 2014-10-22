国土资源部：去年石油新增探明储量逾10亿吨 能源自给率超九成

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月22日 - 中国国土资源部最新数据显示，2013年，中国石油新增探明储量10.83亿吨，天然气新增探明储量6,159.11亿立方米，煤、铜等重要矿产勘查成果显着，能源自给率较上年有所下降，但仍逾九成。
国土资源部最新发布中国矿产资源报告(2014)显示，中国实施“找矿突破战略行动”效果显着，45种主要矿产中有37种矿产查明资源储量增长，其中煤炭增长10.7%，天然气增长22.8%，铁矿增长9.8%，铜矿增长13.3%，铝土矿增长7.2%，金矿增长30.7%。
数据称，2013年中国一次能源生产总量为34.0亿吨标准煤，较上年增长2.4%；消费总量达37.5亿吨标准煤，增长3.7%，能源自给率为90.7%，较上年下降1.3个百分点。
“三年来，全社会累计找矿投入超过3,500亿元，其中80%以上源于社会资金。新发现大中型矿产地451个，主要矿产新增查明资源储量显着。”报告称。
中国目前是全球第一大能源生产国和消费国。报告并指出，中国政府致力于推进矿产资源管理体制改革，不断完善矿产资源法律法规，去年以来，取消了17项涉及地质矿产类的行政审批事项，下放和调整了6项与矿产资源有关的行政审批事项，并对中国对外合作开采海洋石油资源条例等9项能源及矿产资源法规条例进行了修改。（完）
更多细节，请点选国土部网站(here)
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。