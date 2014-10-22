国土资源部：去年石油新增探明储量逾10亿吨 能源自给率超九成

中国目前是全球第一大能源生产国和消费国。报告并指出，中国政府致力于推进矿产资源管理体制改革，不断完善矿产资源法律法规，去年以来，取消了17项涉及地质矿产类的行政审批事项，下放和调整了6项与矿产资源有关的行政审批事项，并对中国对外合作开采海洋石油资源条例等9项能源及矿产资源法规条例进行了修改。（完）