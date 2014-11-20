国家石油储备一期四个基地建成投用 储备原油1243万吨

路透北京11月20日 - 中国国家统计局周一公布，国家石油储备一期工程建成投用,包括舟山、镇海、大连和黄岛等四个国家石油储备基地，总储备库容为1,640万立方米，储备原油1,243万吨。

其中，舟山国家石油储备基地库容为500万立方米，储备原油398万吨。镇海国家石油储备基地库容为520万立方米，储备原油378万吨。大连国家石油储备基地库容为300万立方米，储备原油217万吨。黄岛国家石油储备基地库容为320万立方米，储备原油250万吨。

2003年起，中国开始筹建石油储备基地。初步规划用15年时间分三期完成油库等硬件设施建设。储量大致是：第一期为1,000万吨至1,200万吨，约等于中国30天的净石油进口量；第二期和第三期分别为2,800万吨。（完）