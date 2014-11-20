国家石油储备一期四个基地建成投用 储备原油1243万吨

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透北京11月20日 - 中国国家统计局周一公布，国家石油储备一期工程建成投用,包括舟山、镇海、大连和黄岛等四个国家石油储备基地，总储备库容为1,640万立方米，储备原油1,243万吨。
其中，舟山国家石油储备基地库容为500万立方米，储备原油398万吨。镇海国家石油储备基地库容为520万立方米，储备原油378万吨。大连国家石油储备基地库容为300万立方米，储备原油217万吨。黄岛国家石油储备基地库容为320万立方米，储备原油250万吨。
2003年起，中国开始筹建石油储备基地。初步规划用15年时间分三期完成油库等硬件设施建设。储量大致是：第一期为1,000万吨至1,200万吨，约等于中国30天的净石油进口量；第二期和第三期分别为2,800万吨。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。