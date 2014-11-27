焦点：趁油价跌落之际中国狂扫货 石油储备远超目标

资料图片：中石化在合肥的原油储罐。 REUTERS/Jianan Yu

路透北京/新加坡11月26日 - 中国的石油战略储备估计较已公布的官方计划高出一倍，这个全球最大的能源消费国利用油价下滑的时机加强在全球油市的地位。

据业内和咨询机构编纂的数据，中国目前拥有相当于近30天原油进口量的石油储备，远超过官方计划的15天。

未来几年中国要达到90天进口量的原油储备，与美国在内的西方主要原油进口国看齐，特别是在油价下滑的时候。自6月来油价LCOc1已下滑30%。

中国很少会公布国内的石油战略储备数据，担心该讯息让石油卖家在价格谈判中占上风。

但中国在上周首次披露，2006-2009年国家石油储备一期工程建成投用，石油储备量约为9,100万桶，相当于约两周的石油进口量。

在建的二期工程预定2020年完工，储量要大得多。

据咨询机构Energy Aspects称，部分投用的二期工程目前可能将储备约8,000万桶石油。加上第一期的储备量，中国将拥有约1.70亿桶储备原油，按每天600万桶的进口量算，相当于将近30天的供应量。

“年底前中国可能再买进2,000万桶...理论上在未来几年可能储备逾3亿桶，达到90天的供应量，”Energy Aspects首席石油分析师Amrita Sen谈到中国的战略石油储备时说。

该数字与一家独立储油公司消息人士的预估相一致。

中国石油进口/库存相关图表： link.reuters.com/rum53w

油价和战略石油储备的相关图表： link.reuters.com/jum53w

**低油价促进购买**

提高石油储备能力代价不菲，而且是一项长期战略。

分析师预估，战略石油储备要达到90天进口量的目标，储油能力将必须提升至6亿桶左右，约为其商业库存量的2.5倍，为现有战略石油储备水平的3.5倍。

过去五年，中国曾两度利用油价大跌囤积库存。

2009年金融危机导致油价崩跌，中国藉此进行一期工程战略石油储备的囤积。

分析师表示，在二期工程中，已完成了四个油库项目，总计有8,810万桶的储油能力，在油价近期下跌后，预计几近满储。

分析师称，国营的中国石油集团(CNPC)将于2016年前于辽宁省锦州市完成另外1,890万桶的储备库。

中国石化(0386.HK)与中国石油(601857.SS) (0857.HK)所建立的商业原油库存，将加入中国的总体库存。

中国石油旗下的贸易公司中国联合石油公司，上月买进创纪录的47船中东原油，相当于2,400万桶。

“我猜这笔购买的部分原因是要补充库存--他们得到政府指示，甚或通过这样做以说服政府提高库存，”中国一位了解中国联合石油有限责任公司交易策略的交易员表示。

炼厂消息人士称，其中约有一半会纳入储备，并补充称，若油价维持在低位，中国联合石油可能再度出手。

**油去哪儿了？**

中国联合石油购买的原油规模远超过其目前可以加工的数量。

其母公司中国石油天然气集团也只有三个工厂可以加工高硫原油，比如其购买的阿曼和上扎库姆原油。

炼厂消息人士称，中国石油天然气集团在钦州的炼厂是最有可能的去向。该工厂两个月前进行了升级，以加工这种原油。

但该工厂目前最多每月可消化300万桶，大部分还要进入储油罐，这基本是在提升中国储备规模。

“短期内补充战略石油出口的空间有限，但补充商业库存还有一些空间，”咨询机构SIA Energy主管Seng Yick Tee表示，有充足商业储备能力可以容纳当前的进口原油。(完)

(编译 孙茉莉/郑茵/陈宗琦/李爽 审校 戴素萍/张荻)

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