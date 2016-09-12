2016年中国战略原油买进速度放缓 独立炼厂进口成主导

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月12日 - 分析师表示，由于新设施的建设延误，而原有设施已经填满，2016上半年中国战略原油补充速度放缓，导致更多的进口原油流向中国的独立炼厂。
这凸显出独立炼厂的购买力不断增强。中国战略石油采购速度放缓，今年上半年可能限制了中国原油需求。但随着新的石油储备基地在2016年稍晚和2017年初投入使用，情况可能发生变化。
总部在北京的咨询机构--思亚能源估计，截至7月末，中国战略原油储备达到了3,560万吨或2.6亿桶，平均每天注入18万桶。这与2015年下半年政府数据相比，速度下降了25%。
有几个因素导致中国战略石油采购速度放缓，包括新油库建设进度推迟，以及地下洞库存在工程难题。但也存在独立炼厂的竞争因素。这些炼厂的购买速度超过了战略石油储备购买。
“在今年原油进口方面，战略石油储备的地位已被独立炼厂超过。独立炼厂已成为更大的因素，”思亚能源的原油研究主管Sengyick Tee表示。
汤森路透供应链与大宗商品研究估计的注入速度甚至更慢，2016年前八个月仅为每天13万桶。
中国的战略石油储备规模在全球位居前列。国家统计局9月2日罕见地更新了战略储备规模。显示2016年初的原油库存为3,197万吨或2.33亿桶，相当于33天左右的原油净进口量。此次更新既包括战略储备也包含一定的商业存储。
这说明2015年下半年原油库存增加4,300万桶，意味着注入速度约每日24万桶。
尽管原油价格1月份曾暴跌至每桶27美元，创下十年多最低，但2016年上半年的购买规模较上年下降，说明中国失去了一次低价囤积原油的机会。
据Energy Aspects亚洲分析师Michal Meidan预测，中国2016年战略石油储备有望增加1.5亿桶，但到2017年可能会有所下滑，因油轮投入使用的速度较慢。(完)
(编译 张涛/刘秀红；审校 白云/屈桂娟)
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