2016年中国战略原油买进速度放缓 独立炼厂进口成主导

路透北京9月12日 - 分析师表示，由于新设施的建设延误，而原有设施已经填满，2016上半年中国战略原油补充速度放缓，导致更多的进口原油流向中国的独立炼厂。

这凸显出独立炼厂的购买力不断增强。中国战略石油采购速度放缓，今年上半年可能限制了中国原油需求。但随着新的石油储备基地在2016年稍晚和2017年初投入使用，情况可能发生变化。

总部在北京的咨询机构--思亚能源估计，截至7月末，中国战略原油储备达到了3,560万吨或2.6亿桶，平均每天注入18万桶。这与2015年下半年政府数据相比，速度下降了25%。

有几个因素导致中国战略石油采购速度放缓，包括新油库建设进度推迟，以及地下洞库存在工程难题。但也存在独立炼厂的竞争因素。这些炼厂的购买速度超过了战略石油储备购买。

“在今年原油进口方面，战略石油储备的地位已被独立炼厂超过。独立炼厂已成为更大的因素，”思亚能源的原油研究主管Sengyick Tee表示。

汤森路透供应链与大宗商品研究估计的注入速度甚至更慢，2016年前八个月仅为每天13万桶。

中国的战略石油储备规模在全球位居前列。国家统计局9月2日罕见地更新了战略储备规模。显示2016年初的原油库存为3,197万吨或2.33亿桶，相当于33天左右的原油净进口量。此次更新既包括战略储备也包含一定的商业存储。

这说明2015年下半年原油库存增加4,300万桶，意味着注入速度约每日24万桶。

尽管原油价格1月份曾暴跌至每桶27美元，创下十年多最低，但2016年上半年的购买规模较上年下降，说明中国失去了一次低价囤积原油的机会。

据Energy Aspects亚洲分析师Michal Meidan预测，中国2016年战略石油储备有望增加1.5亿桶，但到2017年可能会有所下滑，因油轮投入使用的速度较慢。(完)