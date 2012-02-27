中国去年油气矿藏探明储量大增

路透北京2月27日电---中国2011年油气矿藏探明储量大幅增加,其中石油新增探明储量13.7亿吨,同比增长206%;天然气和煤层气储量增幅亦双双超过20%.

人民日报周一报导援引国土资源部矿产资源储量快报称,天然气和煤层气的勘查新增探明地质储量分别为7,659亿立方米和1,421亿立方米,同比分别增长29.6%和27.5%.

此外,去年石油新增探明技术可采储量2.66亿吨,同比增长21.4%.

"十一五"期间,中国油气新增探明地质储量57.4亿吨左右,平均每年约11.5亿吨;和"十五"相比,年均增逾10%.

另据新华社报导援引矿产资源储量司副司长许大纯称,中国石油对外依存度已超过警戒线,而预计在全国能源总需求高峰过後,对外依存度才有可能下降.

去年中国原油进口量为2.5亿吨,同比增长6.0%,而据中石油研究院数据,中国2012年石油表观消费量预计4.93亿吨,同比增长5%,对外依存度超过50%.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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