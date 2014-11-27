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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 27日 星期四 12:57 BJT

中国趁油价跌落之际狂扫货

中国的石油战略储备估计较已公布的官方计划高出一倍，这个全球最大的能源消费国利用油价下滑的时机加强在全球油市的地位。据业内和咨询机构编纂的数据，中国目前拥有相当于近30天原油进口量的石油储备，远超过官方计划的15天。路透
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