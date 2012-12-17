中海油服挪威子公司可能要缴付8.7亿元额外税款

路透香港12月17日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(601808.SS)(2883.HK)周一称,其挪威子公司可能需要向挪威当局缴付7.88亿克朗(约8.72亿元人民币)额外税项,而中海油服及其子公司准备提出上诉.

中海油服于2008年9月收购挪威Awilco Offshore ASA并将之改名为"CDE",翌年CDE接获挪威税务主管机关要求CDE提供转让若干自升式钻井平台以及半潜式钻井平台的建造合同所用估值基础及公允价值相关资料,以进行额外税务评估.

中海油服称,CDE最近收到有关的草拟决议函件,CDE若干附属公司于2006及2007年应付的额外税项及据此45%的罚款作出的初步评估,可能达7.88亿克朗,利息另计.根据当地法律,在收到决议后,CDE须根据税务主管机关于3-5周内计算支付额外税项、罚款及利息.

中海油服表示,"本公司及CDE并不同意挪威税务主管机关的初步评估,并将与挪威税务主管机关就此事宜继续沟通."

公司并称,CDE有权采取补救措施,包括申请行政覆核及诉讼.

中海油服H股周一收跌2.79%,报16港元;其A股则升0.54%,报16.76元人民币.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

(记者 雷美珍; 审校)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。