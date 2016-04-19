中海发展预计首季净利按年升1.4倍 因收入增长和支出减少

路透香港4月19日 - 中国大型油品运输企业--中海发展股份有限公司(1138.HK)(600026.SS)周二称，预计今年首季净利按年升1.4倍，因收入增长和支出减少。

据公告，中海发展预计2016年1-3月净利为1.55亿元人民币，上年同期则为6,595万元。

公司表示，一季度获利明显增加，主要由于一季度国际油品运输价格保持在较高水平，令集团相关营业收入有所增长；同时，一季度燃油价格同比大幅下降使燃油费支出降幅明显，而去年2月赎回可转债使今年首季的财务费用进一步下降。