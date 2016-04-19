中海发展预计首季净利按年升1.4倍 因收入增长和支出减少

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月19日 - 中国大型油品运输企业--中海发展股份有限公司(1138.HK)(600026.SS)周二称，预计今年首季净利按年升1.4倍，因收入增长和支出减少。
据公告，中海发展预计2016年1-3月净利为1.55亿元人民币，上年同期则为6,595万元。
公司表示，一季度获利明显增加，主要由于一季度国际油品运输价格保持在较高水平，令集团相关营业收入有所增长；同时，一季度燃油价格同比大幅下降使燃油费支出降幅明显，而去年2月赎回可转债使今年首季的财务费用进一步下降。
中海发展H股今天收跌0.54%，报5.5港元；A股亦跌0.42%，报7.1元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。