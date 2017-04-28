（重发）中国至去年中建成9个国家石油储备基地 储备原油3,325万吨

13家中资银行加入SWIFT gpi项目 以提供快速可追溯跨境支付服务

路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。