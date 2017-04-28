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中国财经 | 2017年 4月 28日 星期五 16:37 BJT

（重发）中国至去年中建成9个国家石油储备基地 储备原油3,325万吨

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路透北京4月28日 - 中国商务部周五表示，至2016年年中，中国已建成九个国家石油储备基地，储备原油3,325万吨。

商务部网站刊登新闻稿称，九大基地包括舟山、舟山扩建、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津及黄岛国家石油储备洞库。利用上述储备库及部分社会企业库容，储备原油3,325万吨。

此前国家统计局曾公布，2016年初中国建成八个国家石油储备基地，储备原油3,197万吨。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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