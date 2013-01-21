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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 10:34 BJT

中国能源: 12月底商业原油库存按月下滑3.62%,成品油增4.15%--新华

路透北京1月21日 - 新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)周一报导称,中国12月底商业原油库存较前月下降3.62%,成品油库存增加4.15%.(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)

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