贸易商赶在中国对某些成品油征消费税之前取消船货--消息

路透新加坡4月6日 - 贸易商正匆忙取消在北亚装运的、要销往中国的一些油品船货，因中国计划对某些成品油征收消费税，从而令上述交易变得不再划算。

两位熟悉情况的消息人士周四称，至少有两笔于4月末在韩国装运的轻循环油(LCO)船货被取消，赶在了成品油消费税征收之前。消息人士拒绝透露身份，因为他们未获授权对媒体讲话。

其中一位消息人士称，这两笔船货本来由中国企业购买，现在则被他们取消了。该人士还补充称，另一家中国贸易商正试图取消第三笔船货。

另一位来自日本炼油业的消息人士称，对5月轻循环油船货的买需也已消失。

中国计划对混合芳香烃、轻循环油和沥青混合油等副产品征收消费税，这类产品的进口已经激增至每年近2,000万吨。

新税预计在未来数月实施，这将堵上进口方面存在的一个漏洞。中国买家进口轻循环油，然后作为低等级柴油在国内转手出售，这样可以规避进口柴油需要缴纳的进口税。

上述消息人士称，轻循环油可能被征收每吨1,400元人民币(203美元)的消费税，贸易商预计在5月或6月开始。

上述消息人士称，轻循环油在税收方面的优势，促使炼厂将其产量最大化。

在今年稍早的高点时，轻循环油韩国离岸价格(FOB)每桶较韩国gasoil高约6美元，贸易商称这吸引了最远来自欧洲的船货。

之后轻循环油的升水已经降至每桶2-3美元左右，但流入中国的数量则大幅增长。(完)