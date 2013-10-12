中国石油进口需求超越美国 加快海外收购脚步

2012年2月20日在古巴哈瓦那拍到的中石油旗下的长城钻探工程公司的油井。 REUTERS/Desmond Boylan

路透上海/北京10月11日（记者 Florence Tan/陈爱珠） - 中国已经取代美国成为全球最大石油净进口国，将会加快收购海外油气企业，以满足国内高速增长的能源产品需求。

美国能源信息署本周发布的报告指出，数十年高速经济增长令中国于9月超过美国，成为全球最大石油净进口国，且中国在2014年将会继续保持该领先地位。

过去十年来，中国石油需求增长在多数时间里均处于全球领先水平，这导致油价即使在西方经济疲弱和美国页岩气产出增长时期，仍保持上涨趋势。中国同时已经是其它多项大宗商品的头号进口国。

在东亚国家在全球贸易舞台的影响力日盛之际，上述转变可能进一步强化中国在国际石油市场的地位。

“进口增长将成为并购活动的推动力，”新加坡公司FGE的能源咨询顾问Alex Yap称。“从国家层面来看，他们有一个能源供应安全议题，但从中国企业角度来看，他们更关心将自己的企业变成一个帝国。”

由于中国企业在提高国内油气产出上面临困难，这促使包括中海油和中石化在内的中资企业大举收购海外资产，根据汤森路透的数据，自2009年以来累计花费逾1,000亿美元，希望以此增加油气进口。

中海油计划到2020年将油气年产量提高一倍，从6,000万吨油当量提高到1.2亿吨，到2030年进一步提高到1.8亿吨。

为了确保从非洲和南美地区的油气供应，北京当局在补贴性贷款和援助方面的支出也达到数以十亿美元计规模。

尽管中国并未将海外资产的石油产出全部运回国内，不过获得这些油田的股权确保中国获得能源供应安全，令其能够更好地计划进口目标。

“国营进口商联合石化和联合石油在国际市场上交易的石油数量要超出它们为国内炼厂采购的水平，”熟悉中国原油采购战略的一名交易高管称。

“在进行海外收购时，它们有时会兴建炼厂，以确保获得油气区块，这使其在采购原油、成品油，或进行一系列互换交易时更有灵活处理的空间。”

美国国际能源信息署的数据显示，9月中国石油日消费量比国内日产出多了630万桶，这个差值即为进口需求。美国这方面的差值为每日613万桶。

中国自1993年失去能源自给能力，咨询公司Wood Mackenzie指出，2012年中国石油进口依存度已经跃升到58%，到2020年预计将达到70%。

“随着中国在全球原油贸易中的重要性继续增强，石油市场的重心正在偏向东方，”一名驻伦敦的对华石油交易商说道。

“中国的贸易公司在全球设立办事机构，他们已经不甘心做一个地区性的市场参与者，渴望足迹遍及全球；他们非常有野心，非常激进。”

中国国内石油产出年增幅在2001年触顶，达到2%，同年的消费增幅却高达6.3%，2012年消费增幅为4.5%。

中国益发倚重海外供应，导致今年年初至今从一些中东国家的原油进口增长逾30%。

不断攀升的对外依存度意味着中国可能被迫在包括中东在内的国际安全事务方面发挥更大的作用。

中国外交部部长助理郑泽光称，他一直以来“对这种状况给予了很多关注。”

”他在一个论坛的间隙表示，在中东问题上，中国在促进解决热点事件方面发挥着持续和积极的作用，中国将根据自己的国力，继续发挥作用。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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