国际油市：中国对油市影响力与日俱增，可主导市场定价

公司消息人士称，自从2014年下半年，中石油和中石化都有将原油交易员升职为高层管理人员，替换有规划和精炼管理背景的高管的举动。

中石化和中石油未就交易相关事宜置评。

这两家中国石油交易巨头交易量巨大，对实货原油市场亚洲指标价格发现机制，即迪拜普氏收市价(Market on Close, MOC)造成很大压力。

在这个被很多交易员称作“普氏窗口”的过程，这种交易商的交投量大增经常让其他参与者几无空间参与原油定价过程的交易。

“我和其他很多人担心的是，受这种举动影响，迪拜市场并不能反应中东原油的市场价格，”新加坡海峡石油化工 董事总经理Oystein Berentsen表示。

此外，中国政府还在慢慢放松对进口市场的管制，向独立炼厂授予更多购买海外原油的许可证，这不仅进一步提高对中东实货原油的需求，还提高对主要国际原油期货--布兰特原油期货 和美国原油期货 --的需求。

“授予原油进口许可证向放松对中国石油行业的管制迈进一步。这也帮助提高对轻质油的需求，”辉立期货本周在致客户的报告中说。

“因此，这可能帮助支持美国原油期货和布兰特原油期货，这两种都属于轻质油。”(完)