中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元

路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil(STL.OL)未支付索赔金额逾1,500万美元。

据上周五晚间公告，中海油服旗下COSL Offshore Management AS（COM）要求Statoil就满足其有关要求所发生成本和2016年缩减日费率期间带来的损失进行赔偿，金额为15,238,596美元，由于Statoil未支付索赔金额，COM于挪威时间2017年1月20日通过诉讼理人对Statoil向挪威奥斯陆地区法院递交起诉书。

中海油服表示，鉴于案件尚未开庭审理，本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。该公司亦无法预计该诉讼的最终结果和结案时间。

去年3月，Statoil暂停并之后恢复中海油服旗下钻井平台COSL Promoter于北海的作业，日费率与中海油服2014年年整体半潜式平台平均日收入相当。

中海油服H股周一盘初股价升0.4%，报7.53港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)