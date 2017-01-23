中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil(STL.OL)未支付索赔金额逾1,500万美元。
据上周五晚间公告，中海油服旗下COSL Offshore Management AS（COM）要求Statoil就满足其有关要求所发生成本和2016年缩减日费率期间带来的损失进行赔偿，金额为15,238,596美元，由于Statoil未支付索赔金额，COM于挪威时间2017年1月20日通过诉讼理人对Statoil向挪威奥斯陆地区法院递交起诉书。
中海油服表示，鉴于案件尚未开庭审理，本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。该公司亦无法预计该诉讼的最终结果和结案时间。
去年3月，Statoil暂停并之后恢复中海油服旗下钻井平台COSL Promoter于北海的作业，日费率与中海油服2014年年整体半潜式平台平均日收入相当。
中海油服H股周一盘初股价升0.4%，报7.53港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。