中国到2020年要将油菜籽、花生等四大油料作物总产量增至5980万吨--规划

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京9月2日 - 中国发布全国大宗油料作物生产发展规划（2016－2020年）提出，要适当扩大大宗油料种植面积，稳步提高单产水平。到2020年，油菜籽、花生、大豆、油茶籽四大油料播种面积力争达到4亿亩左右，总产量5,980万吨，分别比2014年分别增加6,242万亩和1,440万吨。
中国国家发展和改革委员会网站周五刊登的规划称，主要油料作物耕种收综合机械化率提高五个百分点以上，其中油菜籽机械化收获水平显着提升。通过四大油料作物产能提升，增产食用植物油约230万吨，食用植物油自给率提高三至五个百分点，力争达到40%。
其中，油菜籽面积、产量分别力争达到1.2亿亩、1,620万吨，比2014年增加618万亩、143万吨，增加的区域主要是长江流域稻油轮作区。
花生面积、产量分别力争达到7,200万亩、1,870万吨，比2014年增加294万亩、222万吨，增加的区域主要是黄淮海玉米花生轮作区和东北农牧交错区。
大豆面积力争恢复到1.4亿亩，总产量1,890万吨，分别比2014年增加3,800万亩、675万吨，增加的区域主要是东北玉米大豆轮作和黄淮海地区低产玉米改种大豆。
油茶籽面积扩大到7,000万亩，油茶籽产量600万吨，分别比2014年增加1,500万亩、400万吨。（完）
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(发稿 李子木；审校 沈燕/乔艳红)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。