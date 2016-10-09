支持老工业和资源型城市升级 用10年建成现代产业集群--中国发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月9日 - 中国国家发展和改革委员会称，支持老工业城市和资源型城市加快产业转型升级和城市转型发展，主要目标是用10年左右时间，建立健全支撑产业转型升级的内生动力机制、平台支撑体系，构建特色鲜明的现代产业集群，并探索组建地方性国有资本投资运营公司。
周日刊登在发改委网站上的新闻稿指出，要构建特色鲜明竞争力强的现代产业集群，对接“中国制造2025”，促进产业向高端化、集聚化、智能化升级，全面优化经济结构。
新闻稿并指出，支持探索各具特色的产业转型升级路径，通过支持传统优势产业改造促转型升级，落实“三去一降一补”工作任务，积极降低企业负担，促进企业联合重组和困难企业退出，引导要素向优势企业集聚，提高产业集中度和市场竞争力。
加快完善现代企业制度，积极探索开展混合所有制改革，培育创新型产业集群。支持以服务产业转型升级为引领，探索组建地方性国有资本投资运营公司。
鼓励中小企业向“专、精、特、新”方向发展，形成一批“小巨人”企业。开展民营经济发展改革试点，创新扶持模式与政策，切实营造促进民营企业健康发展的良好环境。
中国还要开展试点示范。对老工业基地调整改造力度较大、工作成果突出的城市，支持设立产业转型升级示范区，先行先试重大改革和重大政策，探索一批可复制可推广的经验。
支持通过现有的科技引导基金、产业投资基金、知识产权质押融资等多种方式，积极构建覆盖企业全生命周期的支持科技创新投融资体系，鼓励企业建设创新创业第三方公共服务平台。
支持示范区所在城市与有关金融机构合作设立产业投资基金，充分利用股权投资基金、企业债、中期票据、短期融资券和项目收益票据等融资工具，进行多种渠道融资，支持创新型产业项目。
而国家开发银行加大对示范区重点项目建设的支持力度，在融资总量、授信准入等方面予以倾斜。鼓励金融机构针对新兴产业新业态的发展特点，积极为示范区内项目建设提供融资规划、财务顾问、金融租赁、综合金融方案等服务。支持示范区内符合条件的企业利用多层次资本市场开展直接融资。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。