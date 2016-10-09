支持老工业和资源型城市升级 用10年建成现代产业集群--中国发改委

路透北京10月9日 - 中国国家发展和改革委员会称，支持老工业城市和资源型城市加快产业转型升级和城市转型发展，主要目标是用10年左右时间，建立健全支撑产业转型升级的内生动力机制、平台支撑体系，构建特色鲜明的现代产业集群，并探索组建地方性国有资本投资运营公司。

周日刊登在发改委网站上的新闻稿指出，要构建特色鲜明竞争力强的现代产业集群，对接“中国制造2025”，促进产业向高端化、集聚化、智能化升级，全面优化经济结构。

新闻稿并指出，支持探索各具特色的产业转型升级路径，通过支持传统优势产业改造促转型升级，落实“三去一降一补”工作任务，积极降低企业负担，促进企业联合重组和困难企业退出，引导要素向优势企业集聚，提高产业集中度和市场竞争力。

加快完善现代企业制度，积极探索开展混合所有制改革，培育创新型产业集群。支持以服务产业转型升级为引领，探索组建地方性国有资本投资运营公司。

鼓励中小企业向“专、精、特、新”方向发展，形成一批“小巨人”企业。开展民营经济发展改革试点，创新扶持模式与政策，切实营造促进民营企业健康发展的良好环境。

中国还要开展试点示范。对老工业基地调整改造力度较大、工作成果突出的城市，支持设立产业转型升级示范区，先行先试重大改革和重大政策，探索一批可复制可推广的经验。

支持通过现有的科技引导基金、产业投资基金、知识产权质押融资等多种方式，积极构建覆盖企业全生命周期的支持科技创新投融资体系，鼓励企业建设创新创业第三方公共服务平台。

支持示范区所在城市与有关金融机构合作设立产业投资基金，充分利用股权投资基金、企业债、中期票据、短期融资券和项目收益票据等融资工具，进行多种渠道融资，支持创新型产业项目。

而国家开发银行加大对示范区重点项目建设的支持力度，在融资总量、授信准入等方面予以倾斜。鼓励金融机构针对新兴产业新业态的发展特点，积极为示范区内项目建设提供融资规划、财务顾问、金融租赁、综合金融方案等服务。支持示范区内符合条件的企业利用多层次资本市场开展直接融资。（完）