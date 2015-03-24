北京市长承诺举办一届节俭干净的冬奥会

路透北京3月24日 - 中国日报援引北京市长王安顺的说法称，如果北京赢得2022冬奥会的主办权，届时将举办一届节俭干净的赛事。

中国日报称，王安顺市长表示节俭办赛并非口号，而是切实可行的，将充分利用现有运动场馆设施，严格控制建设成本。

北京和张家口已联合申办2022年冬季奥运会。国际奥委会评估团本周抵达北京，开始对北京和张家口进行实地考察。

2018冬奥会在韩国平昌举行，2020夏季奥运会在东京，乍看起来，亚洲连续主办三届奥运会的可能性很小。

但2022冬奥会的角逐者现在仅剩北京和哈萨克斯坦阿拉木图，尽管这两个城市都不是冬季运动胜地。

北京申办2022年冬奥会有强大的政治支持、良好的申办记录，但却面临严重的空气质量问题。

王安顺表示，北京正准备进一步压减燃煤，加强交通污染治理，推广使用新能源汽车，加大污染企业退出力度。

王安顺表示，有信心通过治理和保障措施，确保赛时空气质量达到世界卫生组织的标准。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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