北京冬奥申委：申办冬奥会可促进治理空气

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月21日 - 北京2022年冬奥会申办委员会发言人王惠周六称，申办冬奥会可以促进北京治理空气。

北京曾为2008年夏季奥运会采取各种措施治理空气，但雾霾问题依然存在，偶尔还出现严重雾霾天气。

“空气质量是当前北京要下决心解决的问题，”王惠在新闻发布会上称。

“我们现在采取的措施是最严厉的，”她说道。国际奥委会评估团在3月22日至29日期间来华对北京联合张家口申办2022年冬奥会进行实地评估考察。

王惠称，北京相关当局目前启动了2013至2017年清洁空气行动计划，市财政直接投资470亿元。北京冬奥申委随后称，北京市财政直接投资额实际为480亿元。

“申办冬奥可以促进我们治理空气，治理空气又能帮助我们申办冬奥会，”王惠说。

当被问记者问及这次是否会采取关停工厂等措施以好的空气质量给评估团带来好印象时，王惠对此予以否认。