北京市进一步禁止露天烧烤 为申办冬奥会扫清障碍

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透北京5月7日 - 新华社报导称，为改善环境，北京市进一步扩大禁止露天烧烤的范围，将禁令延伸至北京的郊区。此举意在为北京申办2022年冬奥会扫清障碍。
北京四环内已经禁止露天烧烤。政府认为露天烧烤加重了雾霾，但公众却称工厂才是更重要的污染源。
北京市城管执法局5月6日首次向社会公布了远郊区县禁止露天烧烤食品的区域，包括门头沟、房山、通州、顺义、大兴、平谷、密云以及开发区等行政区划都对外公布了禁止露天烧烤食品的具体区域，其中通州、开发区全辖区禁止露天烧烤。
新华社曾称，中国将全力以赴为北京带来“奥运蓝”，并称空气污染是降低北京申办2022年冬奥会成功概率的主要问题之一。（完）
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。