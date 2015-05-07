北京市进一步禁止露天烧烤 为申办冬奥会扫清障碍

路透北京5月7日 - 新华社报导称，为改善环境，北京市进一步扩大禁止露天烧烤的范围，将禁令延伸至北京的郊区。此举意在为北京申办2022年冬奥会扫清障碍。

北京四环内已经禁止露天烧烤。政府认为露天烧烤加重了雾霾，但公众却称工厂才是更重要的污染源。

北京市城管执法局5月6日首次向社会公布了远郊区县禁止露天烧烤食品的区域，包括门头沟、房山、通州、顺义、大兴、平谷、密云以及开发区等行政区划都对外公布了禁止露天烧烤食品的具体区域，其中通州、开发区全辖区禁止露天烧烤。

新华社曾称，中国将全力以赴为北京带来“奥运蓝”，并称空气污染是降低北京申办2022年冬奥会成功概率的主要问题之一。（完）

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