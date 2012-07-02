北京奥运曾成功排除潜在恐怖威胁 性行为安全保护可圈可点

路透北京5月19日电(记者 Emma Graham-Harrison)---中国与联合国周三联合发布的一份报告称，北京奥运会组委会周密详尽的筹办工作，曾帮助2008年奥运会排除多项生化袭击威胁，也避免了危险性行为的危险。

报告称，安保力量果断排除了数起潜在生物、化学、和爆炸性危险品的恐怖袭击，其中包括五家外国驻华使馆曾收到含不明白色粉末的包裹。

北京卫生局一名官员称，随後的检测证明粉末无害。

根据这一报告，其他潜在威胁事件还包括了“境外恐怖分子针对奥运场馆的”的袭击计划、在北京国际机场一架飞机发现爆炸物、制造传播地铁爆炸谣言等，但报告未进一步提供细节。

《北京2008年奥运会健康遗产》由北京奥运城市发展促进会与世界卫生组织联合推出，该书评估了北京奥运会的长远影响，并为未来大型赛事提供参考。

该项综合性调查涵盖了恐怖威胁、水管细菌、北京空气质量及奥运村的安全性行为等方方面面的问题。

相关机构在奥运会期间在北京免费提供了50万只标准尺寸的安全套，其中奥运村分发10万只，大多安全套迅速一抢而空。

报告称，“也就是说多达近9万次存在潜在危险的性行为得到安全保护，”但报告建议组织人员未来亦应准备尺寸较大的安全套。

报告没有指出是否有人因尺寸问题抱怨不满。报告称，奥运会最後几天奥运村有10名女性要求孕检。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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