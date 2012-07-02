北京奥运曾成功排除潜在恐怖威胁 性行为安全保护可圈可点

韩国男足一球员打出政治标语 未登上颁奖台
路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透北京5月19日电(记者 Emma Graham-Harrison)---中国与联合国周三联合发布的一份报告称，北京奥运会组委会周密详尽的筹办工作，曾帮助2008年奥运会排除多项生化袭击威胁，也避免了危险性行为的危险。
报告称，安保力量果断排除了数起潜在生物、化学、和爆炸性危险品的恐怖袭击，其中包括五家外国驻华使馆曾收到含不明白色粉末的包裹。
北京卫生局一名官员称，随後的检测证明粉末无害。
根据这一报告，其他潜在威胁事件还包括了“境外恐怖分子针对奥运场馆的”的袭击计划、在北京国际机场一架飞机发现爆炸物、制造传播地铁爆炸谣言等，但报告未进一步提供细节。
《北京2008年奥运会健康遗产》由北京奥运城市发展促进会与世界卫生组织联合推出，该书评估了北京奥运会的长远影响，并为未来大型赛事提供参考。
该项综合性调查涵盖了恐怖威胁、水管细菌、北京空气质量及奥运村的安全性行为等方方面面的问题。
相关机构在奥运会期间在北京免费提供了50万只标准尺寸的安全套，其中奥运村分发10万只，大多安全套迅速一抢而空。
报告称，“也就是说多达近9万次存在潜在危险的性行为得到安全保护，”但报告建议组织人员未来亦应准备尺寸较大的安全套。
报告没有指出是否有人因尺寸问题抱怨不满。报告称，奥运会最後几天奥运村有10名女性要求孕检。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦8月10日电（记者Paul Majendie）---如果现代舞蹈的先驱邓肯（Isadora Duncan）参加艺术体操比赛的话，她也许能获得一枚金牌--但是，艺术体操到底是艺术还是体育呢？
一些富于想象力的卖主们正在想方设法把伦敦奥运会的成功转换成现金，他们的具体方法是在拍卖网站eBay上出售瓶装的奥运“气氛”。其中一些卖主会将收入的一小部分捐给慈善机构。