博客：中国高层对是否修改独生子女政策存分歧

记者 黄瑞黎/李卉

中国两位退休高官宋健与彭佩云都在就独生子女政策游说新一届领导层，但彼此意见相左，这表明中国领导层内部在此事上的分歧，而内部分歧阻碍了这一关键领域的改革进程。

1970年代末，中国开始推行独生子女政策，以控制人口增长。该政策长期以来遭到人权活动人士和宗教团体的反对，且许多专家如今也认为该政策已经过时且不利于经济。

熟悉内情的人士称，曾担任国务委员的宋健和彭佩云围绕此政策一直在游说政府高层，前者希望政府保留该政策，后者则敦促政府逐步淘汰该政策。

一位近期退休的负责计划生育的官员称，两者间悬而未决的分歧，或许表明中国领导层内部对该问题仍意见不一。该官员称，政府需要倾听各方面的声音。

多年来，宋健和彭佩云都在协助完善计划生育政策，但两人对中国人口问题却持迥然不同的观点。

与许多学者一样，彭佩云认为目前是该放宽独生子女政策的时候了。不到一年前，在北京的一个学术会议上，彭佩云首次公开表明她对该政策的看法已经改变。

许多分析人士称，独生子女政策导致中国劳动力供应减少，损害到经济增长。2012年，中国劳动年龄人口出现了数十年来的首次下降。

宋健则持相反观点，他认为中国资源有限，仍需低生育率来保持经济发展，否则中国人口将猛增，引发粮食和其他资源短缺。

一位消息人士援引彭佩云的说法称，彭佩云近期致函包括总理李克强在内的政府高层，表达了她的观点。该消息人士补充说，彭佩云与宋健几乎是同一时间就此事致函新领导层，就在去年11月中共十八大召开前。

路透没有看到信件的副本，但向前述已退休的计划生育官员了解到信件内容。

彭佩云和宋健都不愿接受采访，不过宋健通过邮件向路透提供了一篇他以前发表的、阐述了他对中国人口形势立场的文章。

有迹象显示，中国可能放松独生子女政策。

许多学者和曾经负责计划生育的官员认为，中国新一届领导层将别无选择，只能放开二胎政策。

已退休的人口学专家田雪原称，中国政府已在讨论放开二胎政策的可能性。30多年前，田雪原曾与宋健共同起草最初的独生子女政策，如今他则支持改革该政策。