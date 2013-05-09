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娱乐体育 | 2013年 5月 9日 星期四 12:36 BJT

张艺谋超生或遭天价罚款--官媒

路透北京5月9日 - 人民网周四报道称，有消息称中国知名导演张艺谋至少有七名子女，或将面临1.6亿元的超生罚款，无锡市人口计生委目前已就此事开展调查。

报道称，无锡市人口计生委政策法规处一位副处长表示，目前政策法规处已就此事开展调查。

江苏省人口计生委政策法规处的工作人员称，他们也是刚得知这件事情，目前也不清楚孩子是在哪里出生的。

记者尚未联系到无锡市及江苏省人口计生委员会就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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