张艺谋超生或遭天价罚款--官媒

路透北京5月9日 - 人民网周四报道称，有消息称中国知名导演张艺谋至少有七名子女，或将面临1.6亿元的超生罚款，无锡市人口计生委目前已就此事开展调查。

江苏省人口计生委政策法规处的工作人员称，他们也是刚得知这件事情，目前也不清楚孩子是在哪里出生的。