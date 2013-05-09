张艺谋超生或遭天价罚款--官媒

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透北京5月9日 - 人民网周四报道称，有消息称中国知名导演张艺谋至少有七名子女，或将面临1.6亿元的超生罚款，无锡市人口计生委目前已就此事开展调查。
报道称，无锡市人口计生委政策法规处一位副处长表示，目前政策法规处已就此事开展调查。
江苏省人口计生委政策法规处的工作人员称，他们也是刚得知这件事情，目前也不清楚孩子是在哪里出生的。
记者尚未联系到无锡市及江苏省人口计生委员会就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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