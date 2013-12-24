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时事要闻 | 2013年 12月 24日 星期二 10:17 BJT

中国部分省份明年一季度可实施“单独两孩”政策

路透上海12月24日 -中国国家卫生计生委计划生育基层指导司司长杨文庄周一对新华称，预计部分省份明年一季度可以实施“单独两孩”政策。

中国上月宣布将启动一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，这意味着中国放宽实行了逾30年的计划生育政策，数以百万计的家庭将因此获准生育第二个孩子。此举旨在提高生育率，缓解人口老龄化带来的财政负担。

杨文庄表示，各地人口计生部门正在组织开展摸底调查，以全面摸清单独夫妇及其生育子女情况的底数。

中国一名高层官员上月表示，中国最终将取消生育限制，但不大可能在近期内实现。

中国有近14亿人口。政府称，中国因实施计划生育累计少生了4亿多人，减轻了人口过快增长带来的压力。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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