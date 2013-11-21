（修正）张艺谋涉嫌超生 计生部门联络未果

张艺谋2010年2月14日在柏林电影节的资料图片。 REUTERS/Tobias Schwarz

（修正内文第一段措辞）

路透北京11月20日 -据新华社周三报道，有关电影导演张艺谋违反计划生育政策的指控，无锡市人口和计划生育委员会称无法联系到他本人。

张艺谋的妻子陈婷是无锡人。

今年5月，网上有报道称，张艺谋至少有七个子女，可能面临1.6亿元罚款。

新华社报道称，无锡计生委正在调查此事。他们千方百计联系张艺谋和陈婷，并派出工作小组，赶赴北京去找张艺谋，但未果，没找着。

报道称，女方户籍所在地的无锡市滨湖区人口计生局负责展开相关的调查工作。滨湖区人口计生局分别通过北京乐视影业公司、广西电影集团有限公司等有关单位向张艺谋和陈婷发了十多次函。

该负责人表示“实际上到现在为止，并没有得到有效的回应。”

中国上周宣布了计划生育新政策“单独二胎”，也就是只要夫妇一方是独生子女，就可以生育第二个孩子。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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