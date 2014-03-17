2013年中国网银交易额逾一千万亿--银行业协会

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透上海3月17日 -中国互联网金融迅猛发展，据中国银行业协会最新发布的报告显示，2013年中国银行业网上银行交易总额1,066.97万亿元人民币，同比增长21.79%。
这份《2013年度中国银行业服务改进情况报告》还显示，去年网上银行个人客户达到7.53亿户，同比增加28.09%；企业客户达到1,500.13万户，同比增加29.92%。
去年末手机银行个人客户达到4.58亿户，同比增加1.64亿户，增长55.50%；企业客户达到11.43万户，同比增长23.04%；手机银行交易总量达49.80亿笔，交易总额12.74万亿元，同比增长248.09%。
电视银行个人客户达到383.85万户，同比增加954.24%；电视银行交易总量达34.86万笔，交易总额0.90亿元。新兴微信银行个人客户达到290.94万户，企业客户达到4.46万户，全年交易总量达850.76万笔，交易总额6.65亿元。（完）
参看细节，请点击银行业协会网站 here
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。