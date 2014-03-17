2013年中国网银交易额逾一千万亿--银行业协会

消息人士称中国计划2017年下半年推出上海原油期货合约

路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。