中国互联网金融风险专项整治将启动 P2P禁设资金池及放贷--消息（更新版）

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路透北京5月20日 - 两位消息人士周五透露，中国央行牵头制定的互联网金融风险专项整治工作方案有望出台，其中明确，P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款；股权众筹平台不得发布虚假标的，不得自筹，不得“明股实债”或变相乱集资。

业内人士认为，互联网金融的野蛮生长期已过，监管的加强有利于行业健康、长期发展；未来行业的优胜劣汰将加速，市场份额将向龙头企业集中。

“对互联网金融进行专项整治、打击非法集资是非常有必要的，短期内会引发行业阵痛，但长期来看仍有利于行业发展。”开鑫贷总经理周治翰指出，监管层、平台方及投资人，都不可避免地经历这一段洗牌的时间。

另一新近设立的P2P公司人士也表示，“我们在这种环境下诞生，正好是高标准进入，从我们自身来说完全拥抱这种监管。”

不过，积木盒子联合创始人魏伟则表示，此次专项整治方案与去年末银监会公布的征求意见稿相比差不多，在P2P公司禁止性行为等方面甚至有所放松。

方案要求，P2P网络借贷平台和股权众筹平台未经批准不得从事资产管理、债权或股权转让、高风险证券市场配资等金融业务；资金存管方面，P2P和股权众筹平台客户资金与自有资金应分账管理，选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构。

此外，房地产开发企业、房地产中介机构和互联网金融从业机构等未取得相关金融资质，不得利用P2P网络借贷平台和股权众筹平台从事房地产金融业务；并规范互联网“众筹买房”等行为，严禁各类机构开展“首付贷”性质的业务。

在跨界金融业务方面，方案明确，互联网企业未取得相关金融业务资质不得依托互联网开展相应业务；互联网企业和传统金融企业平等竞争，采取“穿透式”监管方法，根据业务实质认定业务属性。同时，未经批准，不得将私募发行的多类金融产品通过打包、拆分等形式向公众销售。

金融机构不得依托互联网通过各类资产管理产品嵌套开展资产管理业务、规避监管要求。应采取“穿透式”监管方法，透过表面判定业务本质属性、监管职责和应遵循的行为规则与监管要求。

第三方支付业务方面，方案要求，非银行支付机构不得挪用、占用客户备付金，客户备付金账户应开立在央行或符合要求的商业银行；央行或商业银行不向非银行支付机构备付金账户计付利息，防止支付机构以“吃利差”为主要盈利模式，引导非银行支付机构回归提供小额、快捷、便民小微支付服务的宗旨。

非银行支付机构不得连接多家银行系统，变相开展跨行清算业务；非银行支付机构开展跨行支付业务应通过人民银行跨行清算系统或者具有合法资质的清算机构进行。

方案称，设立金融机构、从事金融活动，必须依法接受准入管理；非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中原则上不得使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管理”、“股权投资基金”、“网贷”、“网络借贷”、“P2P”、“股权众筹”、“互联网保险”、“支付”等字样。

整治工作时间安排表方面，摸底排查应于7月底前完成；清理整顿、督查和评估11月底前完成；验收和区域报告2017年1月底前完成，总体报告上报国务院2017年3月底前完成。

路透已就此联系中国央行，但暂未获其立即置评。

周治翰并预计，P2P行业的优胜劣汰加速，市场份额可能会逐渐向行业龙头企业集中；行业兼并重组事件也可能逐渐增多，有市场优势的平台可能会开始主动兼并合规、在资产端或者资金端有独特优势，但是市场竞争力不那么强的平台，优化行业资源配置。

不过也有业内人士对方案部分细节能否落地表示怀疑。

“整体看比去年底的文感觉要好很多，没有局限死，比如需要公布的那么多信息，实现起来非常有难度。”一位从事P2P风控的人士称，“但此次的方案中也有一些比较难落实的问题，比如拆标。”

据了解，拆标又称期限拆分，指对于金额较大的单子不能一次性凑齐付给融资方，P2P平台一般采取“随收随划”的方式--从投资方收到款项后随即付给融资方，从而造成了一单项目在筹资时间上的分离。而此次方案明确提出，P2P网络借贷平台不得代替客户承诺保本保息、期限错配、期限拆分。

她进一步解释道,“由于投资人的钱从进账的第二天起就要开始计息，对于1,000万的大单子，如果不进行期限拆分，只有等1,000万集满后才能计息，那么最先投资的人的利息就会损失，而P2P作为平台是不允许垫付利息的，没人负担（投资方）这个损失。”（完）