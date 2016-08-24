中国网贷监管细则出台 类资产证券化债权转让行为被禁--银监会

路透北京8月24日 - 中国银监会等四部门周三发布“网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法”称，允许网贷机构引入第三方机构进行担保或与保险公司开展业务合作，并对网贷业务活动实行负面清单管理，要求不得开展类资产证券化等形式的债权转让等禁止性行为。

银监会在发布会并称，明确银监会即期派出机构负责对网贷业务活动实施行为监管，制定网贷业务活动监管制度，并以负面清单形式划定了业务边界。

“网贷作为互联网金融业态的重要组成部分，近几年的发展呈现出快、偏、乱的现象，即行业规模增长势头过快，业务创新偏离轨道、风险乱象时有发生。”银监会新闻稿指出。

考虑到网贷机构处于探索创新阶段，业务模式尚待观察，因此办法对其业务经营范围采取以负面清单为主的管理模式，明确了包括不得吸收公众存款、不得设立资金池、不得提供担保或承诺保本保息、不得发售金融理财产品、等十三项禁止性行为，其中不得开展类资产证券化等形式的债权转让为本次办法中新规。

在政策安排上，允许网贷机构引入第三方机构进行担保或者与保险公司开展相关业务合作。

为避免办法出台对行业造成较大冲击，该办法做出了12个月过渡期的安排，较此前征求意见稿中的18个月有所缩短，在过渡期内通过采取自查自纠、清理整顿、分类处置等措施，进一步净化市场环境。

下一步，相关部门还将根据办法的有关规定，尽快发布网贷客户资金第三方存管、网贷机构备案等配套制度，相关配套措施将陆续出台落地。

银监会公布的数据显示，截至6月底全国正常运营网贷机构借贷余额6,212.61亿元人民币，较2014年末增长499.7%。（完）