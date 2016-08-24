中国网贷监管细则出台 类资产证券化债权转让行为被禁--银监会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月24日 - 中国银监会等四部门周三发布“网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法”称，允许网贷机构引入第三方机构进行担保或与保险公司开展业务合作，并对网贷业务活动实行负面清单管理，要求不得开展类资产证券化等形式的债权转让等禁止性行为。
银监会在发布会并称，明确银监会即期派出机构负责对网贷业务活动实施行为监管，制定网贷业务活动监管制度，并以负面清单形式划定了业务边界。
“网贷作为互联网金融业态的重要组成部分，近几年的发展呈现出快、偏、乱的现象，即行业规模增长势头过快，业务创新偏离轨道、风险乱象时有发生。”银监会新闻稿指出。
考虑到网贷机构处于探索创新阶段，业务模式尚待观察，因此办法对其业务经营范围采取以负面清单为主的管理模式，明确了包括不得吸收公众存款、不得设立资金池、不得提供担保或承诺保本保息、不得发售金融理财产品、等十三项禁止性行为，其中不得开展类资产证券化等形式的债权转让为本次办法中新规。
在政策安排上，允许网贷机构引入第三方机构进行担保或者与保险公司开展相关业务合作。
为避免办法出台对行业造成较大冲击，该办法做出了12个月过渡期的安排，较此前征求意见稿中的18个月有所缩短，在过渡期内通过采取自查自纠、清理整顿、分类处置等措施，进一步净化市场环境。
下一步，相关部门还将根据办法的有关规定，尽快发布网贷客户资金第三方存管、网贷机构备案等配套制度，相关配套措施将陆续出台落地。
银监会公布的数据显示，截至6月底全国正常运营网贷机构借贷余额6,212.61亿元人民币，较2014年末增长499.7%。（完）
(发稿 马蓉；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。