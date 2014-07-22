中国手机上网比例首次超越PC

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月21日 - 中国互联网信息中心（CNNIC）周一称，使用手机上网的中国网民数量首次超越使用传统PC上网的网民数量。
CNNIC发布的互联网发展状况统计报告指出，截至6月底，中国网民数量从2013年底的6.18亿增加2.3%至6.32亿。
其中5.27亿网民使用手机上网，比例达83%，而使用PC上网的网民比例为81%。
截至6月底，手机网民的数量较2013年底的5亿增加5.4%。手机网络购物的用户规模较2013年底大增42%。
音乐、视频、游戏、搜索和团购等移动服务的使用率也都在以两位数增长。
手机网上支付用户规模半年增长率达63.4%，手机网上银行和手机旅行预订的使用率分别增加56.4%和65.4%。
但是并非所有网络应用的使用率都有所增长。微博用户规模在半年内再次下降1.9%至2.75亿。去年6月底微博用户规模为3.31亿。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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