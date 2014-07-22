中国手机上网比例首次超越PC

路透北京7月21日 - 中国互联网信息中心（CNNIC）周一称，使用手机上网的中国网民数量首次超越使用传统PC上网的网民数量。

CNNIC发布的互联网发展状况统计报告指出，截至6月底，中国网民数量从2013年底的6.18亿增加2.3%至6.32亿。

其中5.27亿网民使用手机上网，比例达83%，而使用PC上网的网民比例为81%。

截至6月底，手机网民的数量较2013年底的5亿增加5.4%。手机网络购物的用户规模较2013年底大增42%。

音乐、视频、游戏、搜索和团购等移动服务的使用率也都在以两位数增长。

手机网上支付用户规模半年增长率达63.4%，手机网上银行和手机旅行预订的使用率分别增加56.4%和65.4%。

但是并非所有网络应用的使用率都有所增长。微博用户规模在半年内再次下降1.9%至2.75亿。去年6月底微博用户规模为3.31亿。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。