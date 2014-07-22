中国手机上网比例首次超越PC

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月21日 - 中国互联网信息中心(CNNIC)周一称，使用手机上网的中国网民数量首次超越使用传统PC上网的网民数量。
CNNIC发布的互联网发展状况统计报告指出，截至6月底，中国网民数量从2013年底的6.18亿增加2.3%至6.32亿。
其中5.27亿网民使用手机上网，比例达83%，而使用PC上网的网民比例为81%。
截至6月底，手机网民的数量较2013年底的5亿增加5.4%。手机网络购物的用户规模较2013年底大增42%。
音乐、视频、游戏、搜索和团购等移动服务的使用率也都在以两位数增长。
手机网上支付用户规模半年增长率达63.4%，手机网上银行和手机旅行预订的使用率分别增加56.4%和65.4%。
但是并非所有网络应用的使用率都有所增长。微博用户规模在半年内再次下降1.9%至2.75亿。去年6月底微博用户规模为3.31亿。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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